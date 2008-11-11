На Прикарпатье сразу пять школ распустили учеников по домам

В городе Калуш Ивано-Франковской области из-за отсутствия отопления приостановлены занятия в 5 школах.

Как сообщили УНИАН в отделе образования Калушского горисполкома, с 10 ноября в школах №2, 4, 5, 7 и 10, которые не отапливаются, занятия временно приостановлены.

Не прекращен учебный процесс в гимназии №1 и в школах №1, 3, 8, 9 и 11.

Продолжительность вынужденных каникул не известна, поскольку занятия в этих школах зависят от работы Калушской ТЭЦ, которая не получает газ еще с 17 сентября, когда предприятию предоставят лимиты газа тоже не известно.

Педагоги утверждают, что занятия не будут проводиться до подключения школ к теплу.