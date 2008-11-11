Украина хочет долгосрочного сотрудничества с РФ в атомной сфере

Украина заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией в атомной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе корпорации «ТВЭЛ», об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН в ходе посещения "Машиностроительного завода" в Московской области 10 ноября.

"Украина является наибольшим потребителем ядерного топлива. Потому что у нас в Украине находится наибольшее количество реакторов ВВЭР (водо-водяных корпусных энергетических ядерных реакторов – УНИАН) - больше, чем в России, больше чем в других странах. И, конечно мы заинтересованы в серьезном долгосрочном сотрудничестве. И, естественно, с учетом того, что мы не только будем оставаться наибольшим потребителем, но и планируем в Украине сделать собственное производство ядерного топлива, то, естественно, здесь нам нужна кооперация с российскими коллегами для того, чтобы мы могли строить это производство по оптимальной схеме", - сказал Ю.ПРОДАН.