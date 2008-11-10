Прокуроры из 21 страны Европы и Азии собрались во Львове

Сегодня во Львове началась Четвертая региональная конференция прокуроров государств Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, которая организована Генеральной прокуратурой Украины и Украинской ассоциацией прокуроров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, это уже третья такая конференция Международной ассоциации прокуроров, которая проводится в Украине для прокуроров, представляющих государства указанных регионов. Предыдущие конференции состоялись 21-22 сентября 2006 года в городе Киеве и 17-19 октября 2007 года в городе Одессе.

Традиционно на этот форум собираются работники органов прокуратуры, а также представители профессиональных ассоциаций прокуроров и международных организаций, отвечающие за вопросы борьбы с преступностью, защиты прав человека и другими аспектами правоприменения.

Главной задачей конференций, как предыдущих, так и нынешней, является обсуждение на высоком профессиональном уровне практики деятельности органов прокуратуры в той или другой отрасли, определение путей ее усовершенствования и обмен лучшим опытом решения проблемных вопросов.

При подготовке нынешней конференции организаторы, безусловно, учитывали опыт проведения предыдущих мероприятий, пытаясь сделать ее тематику более актуальной, а обсуждение максимально дискуссионным и интересным. Именно поэтому главной была предложена тема "Прокурор и права человека". Ее выбор является актуальным как с точки зрения украинских прокуроров, так и представителей международного прокурорского сообщества. Поэтому данное предложение организаторов было безоговорочно поддержано руководством Международной ассоциации прокуроров.

В рамках форума предусматривается обсудить международные стандарты и подходы отдельных государств к определению роли и места прокуратуры в системе защиты прав и свобод человека, а также полномочия прокуроров в этой сфере при осуществлении уголовного производства и исполнения наказаний.

В конференции принимают участие свыше 100 участников из 21 страны мира, а также 5 международных организаций.

Проведение международного форума по указанной тематике не только позволит существенно усовершенствовать деятельность прокуратуры в области защиты прав и свобод человека, но и способствовать налаживанию и развитию связей с прокурорами из других стран и укреплению международного имиджа органов прокуратуры Украины.