Тимошенко создаст "специальные команды" по каждой отрасли

Правительство намерено подготовить антикризисные законопроекты по каждой отрасли экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Все возможности правительства будут направлены на то, чтобы и в правительстве, и в Верховной Раде были объединены усилия, и мы могли по каждой отрасли принять ключевой законопроект о предотвращении кризисных явлений в каждой конкретной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для разработки отраслевых антикризисных законопроектов будут создаваться «специальные команды» при участии депутатов, членов правительства и участников отраслевых рынков.

По мнению премьер-министра, после первых мер по стабилизации банковского сектора и финансового рынка Украины в аналогичных антикризисных мерах нуждаются практически все отрасли реальной экономики. «Сегодня Украина втянута во все мировые финансовые процессы, которые выглядят сегодня достаточно пессимистично. Мы видим стагнацию как на финансовом рынке, так и в секторе реальной экономики во всех странах мира», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.