В Никополе сложилась чрезвычайная ситуация

В Никополе Днепропетровской области до сих пор не начат отопительный сезон.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской областной государственной администрации.

При этом ОГА обвиняет в срыве начала отопительного сезона в городе мэра Никополя Сергея СТАРУНА.

«Из-за несостоятельности городского председателя Никополя достичь договоренностей с НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения лимитов на газ и составление графиков погашения задолженности за его использование к решению этого вопроса в Киеве сейчас подключилось руководство Днепропетровской области и Министерство ЖКХ», - отмечается в сообщении Управления прессы и информации.

Ситуация, сложившаяся в Никополе, признана на областном уровне чрезвычайной. Никополь – единственный из 13 городов Днепропетровской области, который до сих пор не решил вопрос с получением лимитов на газ и не начал отопительный сезон.

По поручению Кабинета министров Украины в Никополь прибыл заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей ЗИМИН. Он вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Виктором СЕРГЕЕВЫМ провел совещание по решению кризисной ситуации в городе. Участники совещания констатировали бездеятельность местной власти.

В то же время руководство Днепропетровской области планирует выделить из областного бюджета 3 млн. грн. субвенции Никополю для начала отопительного сезона в течение ближайших 10 дней.

Население Никополя на 1 октября в 2008 г. составляет 126,8 тыс. чел.