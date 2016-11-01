В Нацполиции обещают расследовать факт прослушивания журналистов

Об этом на пресс-конференции сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о расследовании уголовного производства по факту "прослушки" сотрудников этого издания.

"Да, есть такое производство. Было открытое обращение, когда журналисты "Украинской правды" обратились к Нацполиции, чтоб проверить все детали", - заявила она и добавила, что уже провела встречу с руководством издания.

"Есть такое производство, будем расследовать и заниматься", - сказала Деканоидзе.

Как известно, 28 октября УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции.

"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов, но и политиков", – говорилось в статье.

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Впоследствии руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что утечка информации о деятельности и расследованиях журналистов "Украинской правды" могла произойти не в результате прослушивания.

Позже в департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел Украины заверили, что не ведут незаконного прослушивания и наблюдения за украинскими журналистами.