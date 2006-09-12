Милиция задержала вора, уснувшего на месте преступления

В Тернопольской области правоохранители задержали вора, который заснул на месте преступления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления милиции, 50-летний житель с. Великие Дедеркалы, который злоупотреблял спиртным, решил поникнуть в соседское помещение, где никого не было. Войдя в помещение, мужчина увидел алкоголь, и тут же выпил две бутылки водки “Золотое поле” и вино “Кагор”. Сморенный алкоголем, мужчина лег спать на диване в этой же комнате. Его обнаружили соседи, которые копали картофель неподалеку от дома. Они сразу же вызвали милиционеров, которые и задержали мужчину. По данным правоохранителей, злоумышленника уже не первый раз привлекают к ответственности за мелкие кражи.