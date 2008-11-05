В кафе «Карлсон» хулиганы подрались с работником прокуратуры

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины информирует общественность о подробностях инцидента в Черновцах при участии работника прокуратуры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сегодня один из центральных телеканалов сообщил, что якобы «…в местном ресторане Черновцов сотрудник прокуратуры ранил 18-летнего юношу…». Пресс-служба ведомства уполномочена проинформировать общественность о том, что произошло в действительности.

26 октября 2008 года около 20 часов в помещении детского кафе «Карлсон» в отношении работника прокуратуры группой лиц были совершены противоправные действия, по факту которых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением представителю власти, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые пресекали хулиганские действия – УНИАН).

Установлено, что работник прокуратуры с женой, родственниками и знакомыми праздновали в этом кафе день рождения сына вместе с другими детьми в возрасте от 2 до 5 лет.

Одновременно в соседнем зале заведения находилась компания молодых людей в количестве 22 человек в состоянии алкогольного опьянения, которые вступили в спор и нецензурно выражаясь в адрес работников кафе, угрожали физической расправой, повредили имущество, побили бутылки, выломили двери, которые вели в зал, где находились дети.

В ответ на требование работника прокуратуры выйти из зала и не мешать детям, четверо наиболее агрессивных лиц нанесли ему удары кулаками. Уже на улице, защищая себя лично и членов своей семьи, прокурор вынужден был осуществить два предупредительных выстрела в воздух из спецсредства травматического действия, однако нападающие продолжали наносить ему удары и вырвали из рук оружие. Лишь после приезда милиции, которую вызвали родственники и работники кафе, драка была прекращена. В результате нанесенных телесных повреждений работник прокуратуры получил сотрясение головного мозга, ушиб разных частей тела и был госпитализирован в городскую больницу скорой помощи. По данным медицинских анализов, работник прокуратуры алкогольных напитков не употреблял.

Теперь лица, совершившие хулиганские действия, установлены, решается вопрос об их задержании в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины и предъявлении им обвинения.