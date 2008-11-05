Нацбанк подтвердил продажу Проминвестбанка

Национальный банк Украины заявляет, что 3 ноября т.г. новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

Как отмечается в сообщении НБУ, регистрация прав нового владельца осуществлена в установленном законодательством порядке.

В то же время, временному администратору - заместителю председателя НБУ Владимиру КРОТЮКУ, который был введен в соответствии с постановлением Нацбанка 7 октября 2008 года, представлен комплекс мер по финансовому оздоровлению банка, он предусматривает вливание в банк средств в размере, который полностью возобновит его платежеспособность и ликвидность на протяжении месяца. Также до конца текущего года будет осуществлена рекапитализация «Проминвестбанка», в результате его уставный капитал вырастет более чем в 5 раз.

Как подчеркивается в сообщении НБУ, меры временного администратора и нового владельца банка полностью согласованы с правлением Национального банка Украины.

Временный администратор, в соответствии с Регламентом правления НБУ и действующим законодательством (в частности, ст. 78 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), на протяжении 5 дней сформирует новые руководящие органы «Проминвестбанка», а именно: Наблюдательный совет и Правление.

После этого, как подчеркивается в сообщении НБУ, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, деятельность «Проминвестбанка» вернется к обычному режиму функционирования.

Как сообщал УНИАН, «Альфа-Банк» (Украина) заявлял, что в консорциуме с группой инвесторов, интересы которых представляет Николай ЛАГУН, завершает согласование условий покупки «Проминвестбанка» (Киев).

«Альфа-Банк» подчеркивал, что «в случае подписания документов будет сделано официальное заявление".

Напомним, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено только 2 млрд. грн.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимира КРОТЮКА.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

Вместе с тем сегодня, 5 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Минфин и Минэкономики окончательно решить проблему «Проминвестбанка».

Президент призвал В.ПИНЗЕНИКА лично проконтролировать решение проблемы «Проминвестбанка». «За ближайшие семь дней мы должны решить проблему «Проминвестбанка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что до 14 ноября этот банк получит «первый финансовый транш». Он добавил, что согласно данным «Нацбанка», вчера было впервые зафиксировано увеличение вкладов в этот банк. По его словам, «мы зафиксировали позиции», и теперь важно, чтобы этот позитивный процесс был продолжен.

В пресс-релизе НБУ не сообщается кто стал новым владельцем банка. По данным Экономической правды, им стал консорциум в составе братьев Клюевых, Сбербанка России, Альфа Банка и, вероятно, Николая Лагуна.