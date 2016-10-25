В Днепре почтили память освободителей города от нацистов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровского горсовета, в мероприятиях по случаю этой даты приняли участие сотни жителей города, ветераны, руководство города и области, народные депутаты и церковнослужители. Собравшиеся у памятника воинам 152-й стрелковой дивизии, которая освобождала Днепр, минутой молчания почтили память павших воинов и возложили цветы к монументу.

Мэр Днепра Борис Филатов, который принимал участие в церемонии, подчеркнул, что чествование этой даты является знаковым для города и его истории.

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«Мы все знаем, какие потери понесли наши войска во время одном из самых ожесточенных сражений Второй мировой войны - при форсировании Днепра, при освобождении города. Это событие позволяет как бы перебросить мостик между прошлым и будущим, связать поколения», - отметил Филатов.

Он отметил необходимость отдать долг воинам-освободителям. В частности, по словам городского головы, к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков ветераны получат материальную помощь. Так, 927 участников боевых действий, инвалидов войны получат по 2,5 тыс. грн, ветераны и дети войны - по 1 тыс. грн.

Он отметил необходимость отдать долг воинам-освободителям. В частности, по словам городского головы, к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков ветераны получат материальную помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской горсовета, на эти выплаты из местного бюджета выделено 3,257 млн грн.