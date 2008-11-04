Журавский: "постоянные киевляне" могут ездить как раньше

Стоимость 1 поездки в общественном транспорте для постоянных жителей столицы, при условии покупки долгосрочного проездного, остается прежней. Об этом заявивл заместитель Киевского городского председателя Виталий ЖУРАВСКИЙ во время пресс-конференции, приуроченной к открытию парка «Отрадный».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отвечая на вопросы журналистов, В.ЖУРАВСКИЙ еще раз обратил внимание на то, что стоимость 1 поездки в общественном транспорте для киевлян, постоянных жителей столицы, при условии покупки долгосрочного проездного, остается прежней: 50 копеек для взрослых, 25 копеек для студентов, 12,5 копеек для учеников. «Все действующие льготы на проезд сохранены, кроме того, введены дополнительные льготы для тех, кто нуждается в поддержке», заявил заместитель главы КГГА.

Он подчеркнул, что сегодня цены на все товары и услуги стремительно растут, в стране инфляция, и ни одна отрасль экономики, к сожалению, не может не ощутить влияние этих факторов.

Сегодня транспортная отрасль столицы испытывает колоссальную нагрузку, поскольку коммунальным транспортом пользуются не только киевляне, но и жители других регионов, временно находящиеся в столице. Вагоны метро и наземный транспорт изнашиваются ускоренными темпами, необходимо постоянно обновлять подвижной состав и увеличивать количество задействованных транспортных средств, отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

«Только за последнее время столичная власть приобрела около 1000 автобусов и троллейбусов, чтобы обеспечить ритмичную работу транспорта. А сейчас необходимо купить еще 1000, и, кроме того, заменить практически все вагоны метро. И если раньше в Киеве вводилось в строй не больше 1 новой станции метро в год, то в 2008 году до конца года их будет введено 4. Мы не можем оставить проживающих на Троещине и Теремках киевлян без метро, а это требует инвестиций, и это нельзя не понимать», - отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 4 ноября, введены в действие новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, которые увеличены в 3-4 раза. Так, проезд в Киевском метрополитене подорожал в четыре раза – до 2 гривен за одну поездку.

Стоимость проездных билетов в метрополитене будет составлять: на 15 дней - 41 грн., на 30 дней - 80 грн., на вторую половину месяца - 41 грн. Стоимость проездного для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения на месяц будет составлять 41 грн.; для учеников школ на месяц - 21 грн., на вторую половину месяца - 11 грн.

Стоимость проездных билетов на год на метрополитен будет составлять 365 грн.