Учеников с задержкой психического развития переведут в обычные школы - МОН

Зато в МОН заявляют, что для таких детей будут обеспечены условия для обучения в специальных или инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял сегодня, 26 октября, на заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки.

В сообщении отмечается, что в рамках этого постановления предполагается, что уже к 2020 году все украинские дети с задержкой психического развития, обучающиеся в спецшколах, постепенно перейдут на обучение в общеобразовательных учебных заведениях.

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В министерстве считают, что это поможет обеспечить равный доступ к качественному образованию детям с особыми образовательными потребностями и дети получат возможность получать образование, проживая в семье.

«Мировой опыт свидетельствует, что такие мероприятия не только способствуют формированию толерантного и открытого общества, но и лучшему обучению детей с особыми образовательными потребностями. В сочетании с коррекционно-розвитковою работой и обязательным созданием подготовительного класса, это даст возможность обеспечить этим детям достаточное количество учебных часов для полноценного усвоения учебного материала», - убеждены в МОН.

Впрочем перед тем, как перейти на обучение в общеобразовательные учреждения, эти дети будут учиться в специальных подготовительных классах, а уже потом перейдут в специальные и инклюзивные классы общеобразовательных учебных заведений, где будут развиваться рядом с обычными детьми.

Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявлял, что в Украине более 100 тыс. детей живут и получают образование "в советской системе интернатных учреждений".

"Идет работа над новым содержанием образования, обеспечением доступности образования, развитием опорных школ. Наконец, в первом чтении парламент проголосовал за закон об образовании, на мой взгляд, прогрессивный закон", - сказал Кулеба.