В комитет Рады передали предложения по языку обучения в Украине

Правки были наработаны Общественно-экспертным советом партии УКРОП по вопросам образования.

Основные замечания представителей УКРОПа к законопроекту, который сейчас готовят ко второму чтению, касаются языка обучения, финансового обеспечения реформирования образования, участи малокомплектных школ, оплаты труда в отрасли образования и стипендий, рассказала 21 октября, во время выступления с трибуны парламента, глава Общественно-экспертного совета Ирина Констанкевич.

Так, эксперты партии настаивают на том, что единственным языком обучения в школах, профессионально-технических учебных заведениях, вузах должен быть украинский. Языки национальных меньшинств могут изучаться дополнительно.

Финансирование образовательного процесса должно осуществляться из государственного бюджета, поскольку перекладывание финансовых обязательств на местные бюджеты, способность которых содержать школы и профтехобразование вызывает сомнения, может привести к тому, что дети в небольших городах и селах будут лишены доступа к образованию вообще. В УКРОПе также настаивают, что на финансирование образования следует заложить не менее 7% ВВП. «Закон, который предусматривает существенное реформирование отрасли, не обеспечен необходимым финансовым ресурсом. Поэтому благие намерения, которые в нем задекларированы, могут закончиться поражением», – заявила Ирина Констанкевич.

Депутат также подчеркнула, что УКРОП, который последовательно отстаивает малокомплектные школы, предлагает в отраслевом законопроекте предусмотреть обязательное согласование органами местного самоуправления с громадой вопросов о закрытии школ, в которых учится менее 25 детей. «Нельзя проводить в стране реформы, если мы не прислушиваемся к людям. Их потребности очень далеки от тех, которые преподносятся правительством. Мы против виртуальной концепции, которая пишется в кабинетах и не имеет ничего общего с действительностью», – подчеркнула представительница УКРОПа.

Также в «Украинском объединении патриотов» предлагают повысить со следующего года заработную плату не только учителям, но и преподавателям профессионально-технических учебных заведений и вузов. Студенты же должны иметь гарантированное право на получение академической и социальной стипендий.

О введении 12-летнего образования, то, по словам Ирины Констанкевич, оно было бы возможным как дополнительная опция. «Нельзя обязать всех учиться 12 лет. Если молодой человек желает работать, то следует дать ему такую возможность. Кроме того, переход на 12-летнее обучение не имеет финансового основания. Поэтому эта реформа может закончиться большим фиаско уже на старте», – подчеркнула народный депутат.