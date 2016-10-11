Из-за событий в Василькове в Украине проверят все старые школы на аварийность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил на брифинге после заседания правительства.

По словам Зубко, школа в Василькове на Киевщине, где произошел обвал стены, была построена в 1956 году.

Читайте такжеВице-премьер назвал вероятную причину обвала части школы в Василькове"Будет дано такое указание и предупреждение, чтобы провести планы обучения по другим школам по эвакуации детей в связи с возможными чрезвычайными ситуациями... Также именно сейчас мы проверим практически те школы, которые были построены до 80-го года, по состоянию фундамента и состояния коммуникаций, которые есть рядом со школами", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытия учебных помещений. Жертв и пострадавших нет.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Геннадию Зубко разобраться в ситуации, что привела к обвалу стены в школе в Василькове.