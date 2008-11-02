Улицу «многодетных семей» открыли в Винницкой области

В селе Тягун Ильинецкого района Винницкой области открыли улицу «многодетных семей».

Как сообщила УНИАН помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК, на сегодняшний день семья ДЫМЧУКОВ, в которой воспитываются 11 несовершеннолетних детей, уже въехала в два дома на экспериментальной улице. Еще четыре дома планируют завершить в ноябре. В них должны поселиться семьи СЕМЕНЮКОВ, которая имеет пятеро и еще одного малыша ожидает, и Марии ЯНИВСКОЙ, которая растит четверых детей.

Все эти семьи сейчас проживают в Ильинецком районе, но в значительно худших условиях.

По данным ОГА, улица обустроена на базе шести объектов незавершенного строительства, которые принадлежали Областному фонду содействия инвестициям и строительству. Областные власти приобрели эти дома у фонда за 295 тыс. грн.

И.КОШЕЛЬНИК также сообщила, что за счет кооперации бюджетных средств разных уровней, спонсорской помощи усадьбы достраивают, проводят все внутренние работы, к домам подключили газ, воду, рядом обустроили детскую площадку. Рядом с каждым домом семья имеет приусадебный участок площадью около 20 соток. Стоимость жилых домов с надворным хозяйственными помещениями составляет 434,6 тыс. грн., из них 54,6 тыс. грн. выделены из районного бюджета, на 10 тыс. грн. выполнены работы предприятиями района. Для семьи ДЫМЧУКОВ за средства районного бюджета приобретена мебель, компьютер, швейная машинка, телевизор, подчеркнула помощник председателя ОГА.

Для завершения работ на "улице многодетных семей" в этом году, Областной Фонд содействия инвестициям и строительству предоставил жильцам долгосрочные кредиты в сумме 100 тыс. грн. на льготных условиях.

Областные власти сообщают, что социальный проект винницкой областной власти «улица многодетных семей» не имеет аналогов в Украине. Благодаря его реализации планируют решить проблему жилья наименее обеспеченных многодетных семей, которые соглашаются на переезд.

Справка УНИАН. В Ильинецком районе живет почти 300 многодетных семей, из них 34 воспитывают 5 и больше детей. Созданы 4 приемные семьи, которые воспитывают 10 приемных детей.

В общей сложности в Винницкой области насчитывается 9508 многодетных семей. В них воспитывается 32692 несовершеннолетние ребенка. 951 одинокая мать воспитывает трое и больше детей. 43% многодетных семей имеют статус малообеспеченных.