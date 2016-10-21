Россия отказала в передаче Украине Кольченко

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

Петухов сообщил, что Минюст Украины получил от российского Министерства юстиции такой же отказ относительно передачи Украине Кольченко, как это было ранее с отказом передать незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Петухов опубликовал фото письма российского Минюста, в котором говорится о том, что Кольченко приобрел российское гражданство в соответствии с российским законодательством. В письме сказано, что в случае, когда физическое лицо имеет также гражданство еще одной страны, то Россия его рассматривает только как гражданина РФ. В ответе российского Минюста отмечается, что между Украиной и Россией отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства, поэтому передача Кольченко Украине невозможна.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не выражали желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляла, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как большинству жителей Крыма. А отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не имели возможности.

Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

Сегодня, 21 октября, Россия также отказала в передаче Сенцова.