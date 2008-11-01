В Сумской области предприниматель посадил работника на цепь

В Сумской области Ахтырская межрайонная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в незаконном лишении свободы 20-летнего парня.

Как сообщил УНИАН Ахтырский межрайонный прокурор Виктор ИВАНЦОВ, три года тому назад юноша после окончания Ульяновского интерната для сирот вернулся в город Ахтырку. Будучи сиротой, парень не имел ни жилья, ни работы. Его взял на работу местный предприниматель. Спустя некоторое время последний посадил юношу на цепь, на два дня закрыл в подвал и обратился в милицию с заявлением о пропаже небольшой суммы денег. Когда работники правоохранительных органов начали проверку, оказалось, что заявитель фактически держал своего рабочего в рабстве.

Милиция избрала для рабовладельца в качестве меры пресечения подписку о невыезде, поскольку его преступление не является тяжким. Однако вина предпринимателя за незаконное лишение свободы человека доказана. Окончательное решение что касается его наказания примет суд.