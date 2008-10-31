Семенюк: капиталистам придется попрощаться с собственностью

Фонд государственного имущества Украины выступает против пересмотра инвестиционных обязательств владельцев тех предприятий, которые в свое время были приватизированы.

Об этом заявила председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сегодня в программе «Свобода на Интере».

«Фонд будет контролировать инвестиционные обязательства. Если хоть один человек будет уволен с работы и не будут выполнены инвестиционные обязательства, капиталистам придется попрощаться со своей собственностью, и пусть они не рассказывают, что «ай-ай коснулся кризис». Не нужно валить все на кризис, потому что те владельцы почти 80% всего имущества Украины, они должны были прогнозировать, думать о тех людях, которых они нанимали на работу и давали им гарантии», - отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По словам руководителя ФГИУ, владельцы приватизированных предприятий во время, когда они имели сверхдоходы, не думали о рабочих, «а покупали дачи, корабли, самолеты, выводили деньги в оффшоры».

При этом она подчеркнула, что, согласно Конституции, на приватизированных предприятиях не должно быть никаких ограничений социальных стандартов.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд госимущества вместе с профсоюзами будет отстаивать интересы рабочих, которые работают на тех предприятиях, которые перешли в частную собственность.