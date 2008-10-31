На трассе Одесса-Киев УБОП поймал «Зайца» из банды «Капитошки»

Работники отдела оперативного сопровождения особо важных дел и управления быстрого реагирования „Сокол” Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины в результате спецоперации задержали киевлянина Валерия З. (1968 г.р.), активного участника бандитской группировки «Капитошки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за решеткой оказался бывший работник правоохранительных органов, известный в криминальных кругах по кличке «Заяц».

Злоумышленнику надели наручники на трассе «Одесса-Киев». Операция произошла молниеносно, поэтому он не успел оказать сопротивление и воспользоваться пистолетом «Форт», который имел при себе.

3 ноября в 12.00 Печерский районный суд Киева будет рассматривать вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Генпрокуратура будет настаивать на последующем содержании Валерия З. под стражей.

По материалам спецподразделения БОП, Главным следственным управлением Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины в отношении участников преступной группы во главе с уроженцем РФ Александром КАПИТОНОВЫМ (1965 г.р.), известным по кличке „Капитошка”. Также участникам группы инкриминируют ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст.279 (захват транспортного предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины. А.КАПИТОНОВА и еще троих членов вооруженной банды Генпрокуратура объявила в межгосударственный розыск.

По информации Генпрокуратуры, на протяжении 2006-2008 годов банда совершила более 5 нападений на прибыльные предприятия и учреждения разных форм собственности. Кроме торгово-офисного комплекса «Веста» и админздания госпредприятия Министерства транспорта и связи Украины, бандитским атакам подверглись предприятия ОАО „Кременчугский сталелитейный завод”, ОАО „Черкассыгаз” и управление земельных ресурсов Киево-Святошинского района Киевской области.

Объекты нападений злоумышленники подыскивали заранее, затем искусственно создавали имущественный спор, фальсифицируя документы, а также принятые на их основании решения судов. Банда совершала нападения, не ожидая обжалования таких судебных постановлений или же замалчивая, что такие решения уже отменены. У настоящих владельцев или их представителей вымогатели требовали имущество, деньги или имущественные права за прекращение преступных действий.

К совершению отдельных преступлений А.КАПИТОНОВ и члены его банды привлекали до 400 человек, которые использовали устройства для отстрела зарядов с резиновыми пулями, бейсбольные биты, взрывные пакеты, дымовые шашки, бутылки с бензином, бронежилеты, защитные шлемы и щиты, лестницы и матрасы для преодоления заборов и заграждений из колючей проволоки, бойцовских собак и тому подобное.