Россия правильно поступила в Грузии, но в Крыму такое невозможно

В крымском парламенте считают некомпетентным высказывание министра иностранных дел председательствующей в Европейском Союзе Франции Бернара КУШНЕРА о возможном повторении Российской Федерацией «грузинского сценария» в Крыму.

Вице-спикер парламента автономии Михаил БАХАРЕВ заявил в комментарии корреспонденту УНИАН, что в Верховном совете Автономной Республики Крым с удивлением восприняли слова главы внешнеполитического ведомства Франции.

«Высказывания Бернара КУШНЕРА у меня вызывают вопросы к его компетенции: я не понимаю, кем он раньше был, работал ли вообще в сфере внешних отношений? Складывается такое впечатление, что он упал с Луны... Я не знаю, может быть, он разбирается в каких-то проблемах африканских стран, но то, что он не в курсе дел ситуации, которая на постсоветском пространстве, - это сто процентов», - сказал заместитель председателя крымского парламента.

М.БАХАРЕВ назвал некорректным проведение параллелей между ситуацией в Крыму и Грузии. «Крым, наверное, наиболее спокойный регион Украины, хотя бы по той простой причине, что здесь впервые за последние годы нормально работают. И если бы не кризис, и Киев не мешал, если бы там (в Киеве – УНИАН) была нормальная политическая ситуация – здесь бы (в Крыму – УНИАН) было еще лучше и спокойнее», - заявил М.БАХАРЕВ.

Комментируя слова руководителя внешнеполитического ведомства Франции об опасности, что успех войны в Грузии может подтолкнуть Кремль повторить подобный сценарий в другом месте, вице-спикер ВС АРК отметил, что раньше на Западе считали СССР «империей зла», а сейчас этот стереотип остался по отношению к России. При этом, отмечает М.БАХАРЕВ, Запад продолжает вести «политику двойных стандартов». «В Косово, значит, можно: что хочу - то и ворочу, а Россия защитить своих граждан в Южной Осетии и Абхазии не имеет права... Россия поступила абсолютно правильно», - заявил М.БАХАРЕВ, напомнив, что крымский парламент в этом РФ поддержал и призвал Верховную Раду Украины признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщал УНИАН, по мнению министра иностранных дел Франции Б.КУШНЕРА, существует опасность того, что успех войны в Грузии может подтолкнуть Кремль повторить этот сценарий в другом месте. «Такая опасность существует. Я не хочу сказать, что таково мое ощущение после встреч с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, Президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, министром иностранных дел Сергеем ЛАВРОВЫМ. Вовсе нет. Но опасность существует», - сказал Б.КУШНЕР.

При этом министр выразил убеждение, что Черное море должно быть морем мира, а не войны. «Вы видели картину в моей приемной? Это картина ХІХ века: Парижский конгресс после Крымской войны. Так вот, мы не хотим возобновления войны в Крыму», - сказал Б.КУШНЕР в интервью российской газете «КоммерсантЪ».