Китайской экономике мировой финансовый кризис не страшен

Несмотря на мировой финансовый кризис, китайская экономика находится в хорошем состоянии. Таково мнение главы Центрального банка КНР Чжоу Сяочуаня, выступившего сегодня перед местными СМИ.

Глава ЦБ подчеркнул, что в целом финансовая система страны и банки находятся в стабильном положении, и экономика Китая пока справляется с внешней неблагоприятной конъюнктурой, передает Reuters.

По его словам, в стране нет кризиса ликвидности. Впрочем, Центробанк разрабатывает программу помощи банкам на случай изменения ситуации.

В пример китайскую экономику поставил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на пресс-конференции по итогам 7-го саммита Азия-Европа, передает Синьхуа.

Следует извлечь серьезные уроки из нынешнего международного финансового кризиса, самый важный из которых - разумное регулирование отношений между финансовыми инновациями и контролем, реальной и виртуальной экономикой, сбережениями и потреблением, сказал он. Необходимы финансовые инновации для обслуживания экономики, но еще более необходим финансовый контроль для обеспечения финансовой безопасности. Следует обеспечивать, по его словам, здоровое развитие виртуальной экономики, чтобы содействовать развитию реальных секторов. Для обеспечения экономической стабильности необходимо сохранять нормальные, сбалансированные и гармоничные отношения между сбережениями и потреблением.