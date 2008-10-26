В Киеве закроют международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве в Национальном дворце «Украина» состоится церемония закрытия 38-го Международного кинофестиваля “Молодость”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кинофестиваля, вход во дворец «Украина» будет осуществляться по приглашениям, полученным журналистами во время аккредитации.

Начало торжественной церемонии - в 17.00.

Сразу после церемонии награждения, с 18.20 до 18.50 в пресс-центре Национального дворца «Украина» на первом этаже состоится пресс-конференция членов международного жюри, победителями фестиваля и генеральным директором «Молодости» Максимом ИЛЬЯШЕНКОМ.

В 18.50 начнется просмотр фильма «Румба».

Как сообщал УНИАН, 38-й Международный кинофестиваль «Молодость» начался в Киеве 18 октября.

В составе международного жюри – российская актриса Алла ДЕМИДОВА, венгерский режиссер Андраш ФЕСОШ, украинский художник и постановщик Сергей ЯКУТОВИЧ, директор Международного кинофестиваля в Тбилиси Гага ЧХЕИДЗЕ, украинский журналист Юрий МАКАРОВ, художественный руководитель Фестиваля и директор Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ. Председатель жюри – американский актер Арманд АССАНТЕ.

Конкурсная программа “Молодости-2008” состояла из трех категорий – студенческие, первые профессиональные короткометражные и первые полнометражные игровые фильмы.

В конкурсе полнометражных фильмов принимала участие единственная украинская лента - 65-минутный фильм режиссера Александра ЖОВНЫ «Маленькая жизнь».