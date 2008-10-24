Экономика Великобритании сократилась впервые за 16 лет

Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании в третьем квартале 2008 года снизился на 0,5 процента по сравнению со вторым кварталом. Это произошло впервые за 16 лет, сообщает Bloomberg.

Ранее эксперты прогнозировали, что экономика Великобритании движется в стадию технической рецессии, которая определяется как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. Во втором квартале 2008 года ВВП Великобритании не изменился. Ранее Британская торговая палата сообщила, что экономика Великобритании, по мнению деловых кругов страны, уже находится в состоянии рецессии.

При этом агентство отмечает, что план по выделению 500 миллиардов фунтов стерлингов на спасение финансовой системы страны, который в начале октября обнародовал премьер-министр Великобритании Гордон Браун, может уже не помочь выправить ситуацию в экономике страны.

Великобритания первой из стран "Большой семерки" сообщила данные по ВВП за третий квартал 2008 года. По прогнозу Eurostat, до конца года в фазу рецессии вступят также Германия и Испания. Во втором квартале 2008 года ВВП еврозоны сократился на 0,2 процента.

Лента.ру