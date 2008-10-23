Ющенко утвердил космическую программу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об утверждении общегосударственной научно-технической космической программы на 2008-2012 годы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. (Верховная Рада приняла этот закон 30 сентября – УНИАН.)

Целью Программы является обеспечение развития и эффективного использования космического потенциала Украины для решения неотложных проблем в сфере безопасности государства, внедрение высоких технологий, а также повышение уровня науки и образования.

Программа предусматривает, что меры по обеспечению развития космической деятельности будут осуществляться путем реализации целевых проектов, обеспечения непрерывного поступления и эффективного использования информации с космических устройств путем создания постоянно действующей группировки космических аппаратов для наблюдения Земли. Кроме того, предусматривается модернизация существующих и разработка перспективных ракет-носителей, их систем, а также космических аппаратов, расширение участия субъектов космической деятельности Украины в коммерческих космических проектах и т.п.

Основными задачами и мерами является проведение научных космических исследований; осуществление дистанционного зондирования Земли; развитие спутниковых систем телекоммуникации и навигации; осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны; создание космических комплексов; разработка перспективной космической техники и технологий и т.п.

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины в сумме 1460 млн. грн. и других источников в сумме 1035 млн. грн. Общий объем финансирования составляет 2495 млн. грн. Предусматривается привлечение средств иностранных компаний в сумме около 3000 млн. грн. на осуществление коммерческих мероприятий “Морской старт”, “Наземный старт” и др.