Холод в школах «выгнал» учеников на досрочные каникулы

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС досрочно назначил осенние каникулы в школах города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.АНУШКЕВИЧУС сообщил на брифинге. Он обнародовал свое распоряжение о начале осенних каникул в школах города с 23 по 29 октября. Плановые каникулы для школьников должны были начаться 27 октября.

Городской председатель на брифинге назвал постановление главного санитарного врача Ивано-Франковска о приостановке учебного процесса в школах в связи с отсутствием тепла в помещениях провокацией. По его словам, постановление главного санитарного врача Николая НЕДОСТУПА, которым прекращена учеба в 17 школах города, «создала хаос в учебном процессе», поскольку данный документ не был согласован с руководством города и не был обнародован в соответствующие временные сроки. Следовательно, «о прекращении учебы 22 октября не знали ни дети, ни их родители».

В то же время мэр сообщил, что будет добиваться освобождения главного санитарного врача Н.НЕДОСТУПА от занимаемой должности.

В настоящее время в Ивано-Франковске из 43 учебных заведений 25 отапливается.

Дошкольные заведения в городе работают. Из 24 детских садов тепло подается в 13 дошкольных заведениях. Группы 11 детсадов обогреваются электрическими приборами.