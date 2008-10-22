Ощадбанк планирует возобновить кредитование в течение месяца

ОАО «Ощадбанк» планирует возобновить кредитование физических лиц в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий ГУЛЕЙ журналистам после завершения совещания под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с представителями экономической и финансовой элит по вопросам противодействия финансовому кризису.

«На протяжении месяца мы сможем возобновить тот регламент кредитования, который на сегодняшний день ограничен», – сказал А.ГУЛЕЙ.

Председатель правления ОАО «Ощадбанк» позитивно оценил результаты сегодняшнего совещания.

«Начался второй этап выхода из банковского кризиса. Теперь мы точно знаем, как будем двигаться в следующие 2-3 месяца, и о том, какие меры и шаги будут сделаны», - добавил А.ГУЛЕЙ.