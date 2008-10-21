Продолжаются переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС

С 20 по 24 октября в городе Брюссель (Королевство Бельгия) проходит очередной четвертый раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, переговоры будут продолжаться в течение пяти рабочих дней в пяти параллельных потоках.

В общей сложности стороны планируют обсудить 13 направлений сотрудничества, которые, в свою очередь, разделяются на более конкретные подразделения. В частности, это: торговля товарами и услугами, защитные торговые меры, защита прав интеллектуальной собственности, в т.ч. географических указаний, таможенное сотрудничество и содействие в торговле, правила происхождение товаров, государственные закупки, конкурентная политика, торговля и стабильное развитие, санитарные и фитосанитарные мероприятия.

В ходе отмеченного раунда переговоров стороны должны продолжить обсуждение содержательного наполнения отдельных разделов о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«В рамках основанного переговорного процесса Украина должна сформировать четкую совместную позицию относительно практических принципов создания зоны свободной торговли с ЕС с учетом в полной мере национальных интересов Украины на основе соответствующих преимуществ и потенциальных угроз как для украинских потребителей, так и отраслей национальной экономики, которые формируют реальный ВВП страны и обеспечивают соответствующий уровень благосостояния населения», - отметил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли должна стать одним из основных элементов нового соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, переговоры о которой продолжаются с 5 марта 2007 года.

18 февраля 2008 года Евросоюз и Украина начали официальные переговоры по созданию ЗСТ.