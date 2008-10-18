У фондового рынка нет ресурсов даже для спекулятивного роста

У рынка акций Украины на сегодняшний день нет никаких ресурсов даже для спекулятивного роста, а торги на биржах проводятся, в основном, для поддержания текущей операционной деятельности фондовых компаний.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, на крайне низких оборотах (всего несколько млн. грн. в день) сейчас торгуются наиболее ликвидные акции с целью получения текущего дохода. При этом финансовые результаты деятельности эмитентов в расчеты совершенно не берутся, а основополагающим критерием распродаж является только ликвидность тех или иных бумаг в системе, отметил О.МОРКВА.

Он считает, что такая ситуация в ПФТС сложилась, в основном, из-за отсутствия в Украине достаточного количества внутренних инвестиционных ресурсов, несовершенства инвестиционного законодательства, отсталой фондовой инфраструктуры и нарастающих негативных тенденций в отечественной экономике. По словам О.МОРКВЫ, большинство денег, которые пришли на фондовый рынок Украины в прошлом году, были от нерезидентов, которые в первую очередь и начали уходить из страны, когда системное торможение мировой экономики стало набирать значительные обороты.

По словам гендиректора «ИНЭКО-ИНВЕСТ», к сентябрю этого года большинство зарубежных фондовых игроков постаралось вывести деньги из украинского рынка. В настоящее же время не только значительно сокращаются реальные сделки с ценными бумагами, но и масштабно сворачиваются или приостанавливаются на неопределенное время инвестиционные проекты в реальном секторе экономики, а иностранный капитал в срочном порядке стараются вывести из страны, подчеркнул он.

Как прогнозирует О.МОРКВА, в отсутствие какой-либо государственной поддержки фондового рынка украинские акции, скорее всего, продолжат стремительно дешеветь и дальше, обесцениваясь до своих номинальных стоимостей. При этом их рыночная капитализация в ПФТС может снизиться с начала года больше чем на 90%, что отбросит рынок на уровень 2004, а возможно, и 2003 года, когда индекс ПФТС находился ниже отметки в 100 индексных пункта, считает он.

По мнению О.МОРКВЫ, до перевыборов в Верховную Раду и формирования новой коалиции и нового правительства отсутствуют объективные причины для прихода серьезных иностранных инвестиций как на украинский рынок ценных бумаг, так и для финансирования крупных проектов. «Какую-то инвестиционную активность в первой половине следующего года может стимулировать, возможно, только реализация проектов связанных с Евро-2012, но при условии, если политическая и экономическая ситуация позволит осуществлять нормальную подготовку к проведению мероприятия», - отметил эксперт.