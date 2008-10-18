Сегодня вводятся новые аэропортовые сборы

18 октября вступает в силу приказ Минтранссвязи от 15 сентября №1131 «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 14.04.2008 №433», которым повышаются аэропортовые сборы за обслуживание судов и пассажиров в ряде аэропортов. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, повышаются сборы в КП „Аэропорт „Винница”, „Международный аэропорт Ивано-Франковск”, КП Международный аэропорт „Киев” (Жуляны), КП “Аэропорт „Керчь”, КП „Международный аэропорт „Кривой Рог”, КП „Международный аэропорт „Николаев”, КП „Аэропорт „Сумы”, КП „Международный аэропорт „Ужгород”, КП „Аэропорт „Хмельницкий”.

Ставка на международных рейсах, в случае принятия приказа, составит от 10,8 до 15 долл. за 1 пассажира (в зависимости от аэропорта), на внутренних рейсах – от 2,5 до 7 долл. за 1 пассажира. В частности, для аэропорта «Киев» (Жуляны) пассажирский сбор на международных рейсах вырастет с 7,5 до 15 долл., в то время как для внутренних рейсов останется на прежнем уровне – 2,5 долл. за 1 пассажира.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранссвязи, реализация этого приказа приведет к увеличению себестоимость рейсов на 1-5% и увеличению стоимости билета на международные рейсы на 3,7-9,2 долл. и на внутренние рейсы на 0,5-6,2 долл. в зависимости от аэропорта.

Напомним, с 3 мая 2008 г. в аэропорту «Борисполь» на 30% повысились аэропортовые сборы на международных рейсах. С 25 мая приказом МТСУ от 14.04.2008 N 433 в девяти украинских аэропортах (“Донецк”, “Запорожье”, “Харьков”, “Мариуполь”, “Луганск”, “Черновцы”, “Львов”, “Симферополь” и “Одесса”) пассажирские сборы выросли на 25-50% и более.

Справка УНИАН. На середину 2008 г. в Украине действует 34 аэропорта, включая небольшие, среди них – 24 международных (имеющих пункты пропуска через границу).