Пока авиация Путина бомбит Алеппо, россияне теряют интерес к событиям в Сирии - соцопрос

Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Относительно начала весны наблюдается снижение интереса: с 73–76% в марте до 60%. При этом лишь 18% респондентов наблюдают за ситуацией регулярно (мужчины и пожилые люди проявляют больший интерес – 23% и 35%, соответственно). И одновременно до 40% выросла доля тех, кто не узнает информацию о событиях в этой стране.

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При этом о нормализации обстановки в Сирии на момент проведения опроса говорили 27%, тогда как в марте – 48% респондентов.

В негативный сценарий верят 11%. Каждый третий (34%) считает, что ситуация не меняется.

Как ранее сообщал УНИАН, в Алеппо продолжаются бомбардировки жилых кварталов, которое, по данным СМИ, осуществляет ВКС России.