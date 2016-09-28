Россия сбросила "вакуумные бомбы" на Алеппо - СМИ
03:06, 28 сентября 2016Мир
10483 1
В результате авиаудара по подконтрольным оппозиции районам Алеппо в Сирии погибли 6 мирных жителей, среди которых - женщины и дети.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.
Ранения в результате атаки получили 19 человек.
Читайте такжеReuters показало Алеппо в руинах с высоты птичьего полета (фото)
По словам главы сил гражданской обороны Алеппо Махмуда Алуша, ВКС России сбросили "вакуумные бомбы" на жилой массив Мешхед в Алеппо.
Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии правительственные войска 27 сентября начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч гражданских.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter