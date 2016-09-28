Россия сбросила "вакуумные бомбы" на Алеппо - СМИ

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Ранения в результате атаки получили 19 человек.

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По словам главы сил гражданской обороны Алеппо Махмуда Алуша, ВКС России сбросили "вакуумные бомбы" на жилой массив Мешхед в Алеппо.

Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии правительственные войска 27 сентября начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч гражданских.