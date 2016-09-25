Обострение ситуации в Алеппо: США, Британия и Франция созвали экстренное заседание Совбеза ООН

Об этом сообщили дипломаты, передает Reuters.

По информации источников, заседание Совбеза ООН состоится 25 сентября в 15:00 (18:00 по киевскому времени - Ред.).

Отмечается, что на заседании будет обсуждаться обострение ситуации в Алеппо.

Читайте такжеЮНИСЕФ: в Алеппо более двух миллионов людей остались без водыКак сообщал УНИАН, недельный режим прекращения огня в Сирии истек ночью 19 сентября. За несколько часов до этого недалеко от Алеппо была обстреляна гуманитарная колонна ООН. США обвинили в атаке российских военных, однако Москва категорически отрицает причастность к нападению.

Сирийское правительство в своем официальном заявлении в четверг, 21 сентября, предупредило о планах начала сухопутного наступления на Алеппо, посоветовав жителям восточной части, контролируемой повстанцами, спасаться бегством в кварталы на западе города, находящиеся под контролем сирийской армии.

Тем временем дипломатические усилия остановить кровопролитие пока далеки от успеха. Госсекретарь США Джон Керри, который накануне провел очередные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявил о "небольшом прогрессе" в преодолении разногласий.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, с момента завершения перемирия в результате авиаударов по Алеппо, нанесенных сирийской авиацией при поддержке России, погибли 173 человека, из них - 26 детей.