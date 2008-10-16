Губернатор говорит, что погибший прокурор был в регионе как щука
и считает серьезной утратой гибель Шубы
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ считает серьезной утратой для Днепропетровской области трагическую гибель прокурора области Владимира ШУБЫ, которая произошла вчера.
Об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
По словам председателя ОГА, В.ШУБА был грамотным, мудрым профессионалом, влиятельным человеком в регионе.
В.БОНДАРЬ отметил, что многим руководителям «доставалось» от прокурора области, когда он отстаивал закон. «Прокурор был в регионе как щука, чтобы карась не дремал», - сказал В.БОНДАРЬ. По словам председателя Днепропетровской ОГА, такой влиятельный прокурор как В.ШУБА добавлял еще большей весомости Днепропетровской области.
В.БОНДАРЬ признался, что известие о трагической гибели прокурора стало для него лично шокирующей новостью. Он сообщил, что в соответствии с докладами начальника УМВД в Днепропетровской области и начальника управления Службы безопасности Украины в области гибель прокурора предварительно является фатальным стечением обстоятельств, ужасной случайностью.
В то же время, председатель ОГА подчеркнул, что окончательный ответ должно дать расследование трагического случая.
По данным пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, похороны В.ШУБЫ состоятся завтра на Запорожском кладбище Днепропетровска.
Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.ШУБЫ было обнаружено вчера около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.
Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.