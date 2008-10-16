Губернатор говорит, что погибший прокурор был в регионе как щука

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ считает серьезной утратой для Днепропетровской области трагическую гибель прокурора области Владимира ШУБЫ, которая произошла вчера.

Об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

По словам председателя ОГА, В.ШУБА был грамотным, мудрым профессионалом, влиятельным человеком в регионе.

В.БОНДАРЬ отметил, что многим руководителям «доставалось» от прокурора области, когда он отстаивал закон. «Прокурор был в регионе как щука, чтобы карась не дремал», - сказал В.БОНДАРЬ. По словам председателя Днепропетровской ОГА, такой влиятельный прокурор как В.ШУБА добавлял еще большей весомости Днепропетровской области.

В.БОНДАРЬ признался, что известие о трагической гибели прокурора стало для него лично шокирующей новостью. Он сообщил, что в соответствии с докладами начальника УМВД в Днепропетровской области и начальника управления Службы безопасности Украины в области гибель прокурора предварительно является фатальным стечением обстоятельств, ужасной случайностью.

В то же время, председатель ОГА подчеркнул, что окончательный ответ должно дать расследование трагического случая.

По данным пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, похороны В.ШУБЫ состоятся завтра на Запорожском кладбище Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.ШУБЫ было обнаружено вчера около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.