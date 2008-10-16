Шесть компаний претендуют строить low-cost терминал в «Борисполе»

Шесть компаний подали свои документы на участие в проектировании строительства low-cost терминала в аэропорту «Борисполь». Из них три украинские компании (две из Киева, одна – из Запорожья) и три иностранные (Словения, Канада и Венгрия).

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель генерального директора аэропорта Александр КОЛЕСНИК.

«Сегодня состоялось вскрытие предложений в присутствии представителей компаний, за исключением канадской», - отметил А.КОЛЕСНИК. По его словам, принята документация от всех шести компаний, и на протяжении не более 30 рабочих дней планируется определить победителя тендера на строительство терминала.

Как отметил А.КОЛЕСНИК, требования тендерной документации включают в себя обязательства по проектной документации, по поставке оборудования, по самому строительству и по обучению (персонала – УНИАН). Как пояснил замгендиректора аэропорта, одной из причин того, что сроки конкурса переносились, было как раз то, что в конкурсные требования среди прочего включили необходимость проектирования терминала. По его словам, проектная документация, которую разработает победитель конкурса на строительство терминала, будет визироваться в «Украэропроекте» как у соавтора.

По словам А.КОЛЕСНИКА, предоставленные предложения от компаний разные. В частности, сроки строительства составляют, в зависимости от конкретного предложения, от 9 до 14 месяцев (включая проектирование, строительство и сдачу терминала), стоимость – 200-300 млн. грн. в зависимости от предложения.