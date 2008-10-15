Банковскую систему Украины ждут изменения - Данилишин

Банковская система, как показывает мировой анализ, в том виде, в котором она функционировала до сегодня, по такой системе функционировать больше не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, будут приняты серьезные решения относительно банковской системы Украины. «Сейчас она функционирует в том виде, в котором она работала в течение последних 7 лет. В ближайшее время будут приняты решения, которые будут согласованы с интересами вкладчиков банков, а также производителей», - отметил министр.

Постановление Национального банка Украины №319 от 11 октября Б.ДАНИЛИШИН расценивает как временное. «При стабилизации ситуации решения, которые были приняты, дадут возможность Украине преодолеть собственный экономические неурядицы финансового характера», - отметил министр.

Справка УНИАН. Правление Национального банка Украины 13 октября ввело в действие постановление №319 от 11 октября т.г. с целью нейтрализации влияния внешнего финансового кризиса на экономику страны и обеспечения стабильности банковской системы, для защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков, которым обязал банки осуществлять активные операции в объемах, достигнутых ими на эту дату.

Также, согласно постановлению, Нацбанк запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.

Кроме того, НБУ ввел пятипроцентную маржу между курсом купли-продажи валюты на наличном рынке.