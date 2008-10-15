Лауреатом "Букера" стал 33-летний дебютант (фото)

Роман "Белый тигр" индийца Аравинда Адиги, рассказывающий о темной стороне жизни Индии, признан жюри Букеровской премии лучшим литературным произведением 2008 года.

На церемонии вручения премии, состоявшейся в ратуше лондонского Сити, председатель жюри Майкл Портилло горячо поздравил 33-летнего автора и заверил его в том, что у членов жюри не было разногласий относительно выбора победителя "Букера" этого года.

"Это произведение во многих отношениях является совершенным, - заявил Портилло. - В нем довольно трудно отыскать какие-то конструктивные погрешности". Такая оценка тем более значима, что она относится к дебютанту на литературном поприще, поскольку "Белый тигр" - первый роман Адиги.

Произведение повествует о юном Балраме Халваи, сыне рикши, мечтающем покинуть магазин чая, в котором он работает, и перебраться в большой город. Когда же его мечта сбывается, и он попадает в Дели с его красотами и соблазнами, Балрам оказывается перед выбором - остаться хорошим сыном или преуспеть в жизни, пускай и не совсем честным путем.

Читатель, по словам Портилло, сохраняет симпатию к этому герою даже после того, как Балрама засасывает болото коррупции.

Что касается самого Адиги, то он родился в Мадрасе, а затем переехал в Мумбаи. Адига с самого детства хотел стать писателем, и вот теперь его мечта действительно осуществилась.

Адига стал вторым самым молодым лауреатом "Букера" после Бена Орки, получившего эту премию в 1991 году в возрасте 32 лет. Среди же индийских писателей, удостоенных этой одной из наиболее престижных литературных наград, он стал четвертым, передает ИТАР-ТАСС.

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