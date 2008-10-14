Украина выдвинула на Оскар фильм по сценарию Турчинова

Фильм "Иллюзия страха", снятый по одноименной книге первого вице-премьер-министра Украины Александра Турчинова, будет заявлен как претендент от Украины на премию Оскар в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщает Корреспондент.

В книге, написанной Турчиновым в 2005 году, когда он работал главой СБУ, изложена история бизнесмена по фамилии Короб. Он должен защищать свой бизнес в сложных условиях 1980-90-х годов. Сюжет книги, а отсюда и фильма, полон фантасмагорических элементов и перекликается с библейскими мотивами.

Режиссером фильма "Иллюзия страха" выступил Александр Кириенко (Оранжевое небо, Инди). Главную роль в картине сыграл Андрей Панин (Бригада, Последний бронепоезд, Бой с тенью). В фильме заняты также и другие звезды кино - Алена Бабенко, Алексей Петренко, Сергей Гармаш и Алексей Горбунов.

Напомним также, что своих претендентов на Оскар уже назвала Россия, выбравшая ленту Анны Меликян "Русалка", Франция, выдвинувшая фильм "Класс (Между стен)" и Германия, которую представит историческая драма "Baader Meinhof Komplex".

Корреспондент.net