Спасенный от банкротства банк устроил дорогую вечеринку

Бельгийское страховое отделение банка Fortis, только что спасенного от банкротства при содействии правительства Бельгии и французского банка BNP Paribas, организовал вечеринку за 150 тыс. евро в самой дорогой гостинице Монако.

Об этом сообщает сегодня интернет-сайт бельгийской газеты “Le Soir”.

По данным издания, на сегодняшнюю вечеринку в ресторане Louis XV гостиницы l’Hôtel de Paris в Монте-Карло страховое отделение банка пригласило 50 лиц, преимущественно брокеров.

Согласно с туристическим гидом Lonely Planet, ресторан имеет наибольший винный погреб в мире, насчитывающий около 250 тыс. бутылок, большинство из которых бесценны.

Один ужин в ресторане достигает 300 евро, а ночь в гостинице стоит от 500 до 1000 евро в низкий сезон.

По данным пресс-секретаря банка, на событии будут присутствовать несколько членов дирекции банка, но подавляющее большинство будут составлять брокеры. По словам пресс-секретаря, событие было предусмотрено несколько месяцев назад и записано в планы деятельности банка.

“День в Монако – то есть без ночевки – событие, которое Fortis Insurance Belgium организовал для наилучших представителей своей дистрибутивной сети. Такие события являются распространенной практикой во многих секторах экономики”, - распространил банк сообщение после появления критических высказываний против него в прессе.

Как сообщал УНИАН, 6 октября BNP Paribas заявил о намерении приобрести бельгийские и люксембургские активы Fortis за 14,5 млрд. евро после того, как они будут сначала выкуплены, соответственно, правительствами Бельгии и Люксембурга.

29 сентября этого года правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга договорились выкупить по 49% акций Fortis во всех трех странах за 11,2 млрд. евро, чтобы спасти банк от кризиса, однако позже правительство Нидерландов выкупило все акции нидерландского отделения банка.

Банк Fortis имеет свое представительство в Украине, где занимается, преимущественно, предоставлением страховых услуг.