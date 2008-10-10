Запрет пестицидов намного повысит стоимость продовольствия

Европейские исследователи предупреждают Европарламент, что запрещение многих пестицидов повысит стоимость продовольствия до 70%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в представленных сегодня результатах исследования Европейского центра исследований в области сельскохозяйственной, региональной и экологической политики.

Согласно результатам исследования, в случае внедрения нового законодательства ЕС, которое сейчас рассматривается в Европарламенте, в соответствии с которым много пестицидов будут запрещены к использованию в ЕС, при худшем сценарии цены на зерновые возрастут на 73%, на овощи – на 104%.

При этом, даже при позитивном сценарии, новое законодательство приведет к росту цен, по меньшей мере, на 20% на такие ключевые позиции как пшеница и картофель.

Исследователи считают, что новое законодательство может превратить Евросоюз в чистого импортера продовольствия, в частности, благодаря росту производства пшеницы в США, Мексике, России, Беларуси, Украине, Южной Африке, Китае и Австралии.

“Все посевы нуждаются в защите от болезней и паразитов. Если убрать средства, которыми пользуются фермеры для защиты посевов, урожаи уменьшатся”, - заявил по этому поводу генеральный директор Европейской ассоциации защиты посевов Фридхельм ШМИДЕР.

“Европейские политики еще даже не оценили всех последствий от внедрения этого законодательства на стоимость нашего продовольствия”, - добавил он.

В связи с этим Европейская ассоциация защиты посевов уже призвала Европарламент и Еврокомиссию провести независимое всеобъемлющее исследование возможных последствий от внедрения нового законодательства об использовании пестицидов в странах-членах ЕС.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия выступила с предложениями о пересмотре Директивы ЕС от 1991 года об использовании пестицидов и средств защиты растений в ЕС, предлагая запретить для использования много видов пестицидов.