В Херсоне в многоэтажке взорвался газ

В Херсоне в многоэтажном жилом доме в одной квартире на 6-м этаже произошел взрыв газа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской областной государственной администрации, жертв и пострадавших нет.

Вероятная причина взрыва – вспышка газовоздушной смеси. На месте события работала следственно-оперативная группа в составе представителей ГУ МЧС, УМВД, СБУ, газовая служба.