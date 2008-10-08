В Херсоне в многоэтажке взорвался газ
10:06, 08 октября 2008Общество
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Эпицентр - квартира на 6-м этаже
В Херсоне в многоэтажном жилом доме в одной квартире на 6-м этаже произошел взрыв газа.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской областной государственной администрации, жертв и пострадавших нет.
Вероятная причина взрыва – вспышка газовоздушной смеси. На месте события работала следственно-оперативная группа в составе представителей ГУ МЧС, УМВД, СБУ, газовая служба.
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