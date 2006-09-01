Винницкие спасатели обезвредили 8 противотанковых мин

Военнослужащие саперного батальона в Винницкой области обезвредили 8 противотанковых мин времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в одном из частных хозяйств села Андрушевка Погребищенского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, во время работ по извлечению трех противотанковых мин, которые были найдені во дворе 47-летнего хозяина дома, военнослужащие саперного батальона натолкнулись еще на 5 мин подобного типа. Сейчас все боеприпасы извлечены, вывезены на полигон и уничтожены. Во время обезвреживания мин население села эвакуировано не было.

Как сообщал УНИАН, в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области в частном хозяйстве во время земляных работ было обнаружено 3 противотанковые мины времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находились под охраной милиции, а также решался вопрос об эвакуации около 500 жителей села на период проведения работ по обезвреживанию боеприпасов.