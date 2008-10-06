Несмотря на все меры G7, европейские рынки опять сорвались в штопор

Европейские биржи сегодня продолжили падение.

Как сообщают местные СМИ, утром французский CAC 40 опустился на 6,26% и достиг самого низкого уровня с января 2005 года – 3825,39 пунктов. Footsie-100 Лондонской биржи снизился на 6,21% - до 4670,89 пунктов - самый низкий уровень с 1 января 2004 года. Индекс Франкфуртской биржи снизился на 5,36%, а Eurostoxx 50 потерял 5,25%.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидеры четырех стран - членов ЕС, входящих в “большую семерку” – Франции, Великобритании, Италии и Германии, - решили временно облегчить требования Пакта стабильности для преодоления финансового кризиса.

Страны - члены ЕС, в частности, взяли обязательство помогать рынку, но скоординировано, чтобы поддержать те финансовые институты, которые нуждаются в этом.

Еврокомиссия также пообещала гибко подходить к применению европейского законодательства относительно конкуренции и государственной помощи.

Пакт стабильности и роста был одобрен в Амстердаме в 1997 году и направлен на нормальное функционирование евро. В соответствии с этим документом, страны - члены еврозоны должны сократить дефицит бюджета до уровня менее 3% ВВП и улучшать бюджетный баланс.