Милиция задержала вербовщика на сельхозработы в России

В Житомирской области во время спецоперации милиция задержала подозреваемого в совершении преступлений, связанных с трудовой эксплуатацией и торговлей людьми.

Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника отдела борьбы с торговлей людьми УМВД Украины в Житомирской области Михаил СОРОКА.

По его словам, "во время проведения отработки правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступлений, сопряженных с трудовой эксплуатацией, и дополнительно задокументировали факт преступной деятельности, связанной с торговлей людьми".

При этом М.СОРОКА уточнил, что летом 2007 года этот 26-летний гражданин завербовал и переправил в Российскую Федерацию для дальнейшей трудовой эксплуатации, связанной с выполнением сельскохозяйственных работ, пятерых жителей одного из сел Попильнянского района Житомирской области.

Он также отметил, что сейчас проверяется причастность задержанного к незаконным действиям в отношении жителей Сумской области.