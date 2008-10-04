Представитель КГГА: никакой стройки в парке “Нивки” не будет
Стройка будет рядом
“Никакого строительства на территории парка “Нивки” не будет”. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр ЛУЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
По словам А.ЛУЦКОГО, “парк открыт для посещений и отдыха в нем киевлян и гостей города. Киевская городская власть никогда не позволит проводить ни одного строительства в этой зеленой зоне».
Представитель мэрии заверил, что территория, на которой запланировано строительство жилищно-офисного комплекса с торговым центром и паркингом, граничит с территорией парка «Нивки», однако ни одного метра парка строительство не зацепит.
«Земельный участок по адресу ул. Танковой, 1 передан в краткосрочную аренду на 5 лет ЗАО «Радиант» для жилищного строительства. Решение было принято согласно действующему законодательству Украины, по результатам рассмотрения проекта землеустройства об отведении земельного участка, который был согласован в соответствии со статьей 123 Земельного кодекса Украины», – отметил А.ЛУЦКИЙ.
По информации пресс-службы КГГА, парк «Нивки» открыт в 1962 году. Рельеф местности холмистый, в северо-восточной части созданы большие пруды общей площадью около 2 га, с живописными крутыми склонами. Здесь представлены четыре типа садово-парковых ландшафтов: регулярный (у входа), луговой (у озер), садовый (на месте прежнего плодного сада площадью 3,8 га) и лесной.
Лесной ландшафт в парке является основным и занимает больше 30 га. Его составляют как природные, так и искусственные насаждения. Сохранились вековые деревья граба, дуба, разные виды липы, клена, ореха. В целом в парке растет около 90 видов и форм деревьев и кустов.
В парке проложена сеть дорожек, построены детские и спортивные площадки, аттракционы, он является местом массового отдыха киевлян.