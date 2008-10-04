Представитель КГГА: никакой стройки в парке “Нивки” не будет

“Никакого строительства на территории парка “Нивки” не будет”. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр ЛУЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам А.ЛУЦКОГО, “парк открыт для посещений и отдыха в нем киевлян и гостей города. Киевская городская власть никогда не позволит проводить ни одного строительства в этой зеленой зоне».

Представитель мэрии заверил, что территория, на которой запланировано строительство жилищно-офисного комплекса с торговым центром и паркингом, граничит с территорией парка «Нивки», однако ни одного метра парка строительство не зацепит.

«Земельный участок по адресу ул. Танковой, 1 передан в краткосрочную аренду на 5 лет ЗАО «Радиант» для жилищного строительства. Решение было принято согласно действующему законодательству Украины, по результатам рассмотрения проекта землеустройства об отведении земельного участка, который был согласован в соответствии со статьей 123 Земельного кодекса Украины», – отметил А.ЛУЦКИЙ.

По информации пресс-службы КГГА, парк «Нивки» открыт в 1962 году. Рельеф местности холмистый, в северо-восточной части созданы большие пруды общей площадью около 2 га, с живописными крутыми склонами. Здесь представлены четыре типа садово-парковых ландшафтов: регулярный (у входа), луговой (у озер), садовый (на месте прежнего плодного сада площадью 3,8 га) и лесной.

Лесной ландшафт в парке является основным и занимает больше 30 га. Его составляют как природные, так и искусственные насаждения. Сохранились вековые деревья граба, дуба, разные виды липы, клена, ореха. В целом в парке растет около 90 видов и форм деревьев и кустов.

В парке проложена сеть дорожек, построены детские и спортивные площадки, аттракционы, он является местом массового отдыха киевлян.