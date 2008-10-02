Киевсовет передал УПЦ-МП одну из Киево-Печерских церквей

Киевский городской совет передал в бесплатное пользование Украинской православной церкви Московского патриархата Церковь Преображення (Спаса на Берестове), которая принадлежала Киево-Печерскому заповеднику и является памятником национального значения.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 91 из 114 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Вместе с церковью передана сторожка при входе в Гостиный двор монастыря, а также Часовая Южная башня.

Во время обсуждения этого вопроса выступил генеральный директор Национального Киево-Печерского заповедника Сергей КРОЛЕВЕЦ.

Он отметил, что храм был построен еще в XI-XII веках. Он был закрытой церковью, непригодной для проведения Богослужений, а теперь именно с этой целью УПЦ просит эту церковь в пользование.

С.КРОЛЕВЕЦ пояснил, что для того, чтобы проводить в ней Богослужения, необходимо провести строительные работы, которые могут разрушить уникальные древние фрески XI-XII веков. Сейчас эти фрески закрыты росписями XVII века.

По информации, озвученной на сессии, сегодня церковь является закрытой, и государство не выделяет средства на ее содержание.

По убеждению лидера фракции Партии регионов Алексея ОМЕЛЬЯНЕНКО, такая передача церкви мужскому монастырю Киево-Печерской лавры, наоборот, поможет сберечь ее и уникальные фрески.