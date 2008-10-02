Милиция раскрыла убийство директора Киевского радиорынка

Сегодня начальник киевской милиции Виталий Ярема расскажет о серии раскрытых громких преступлений на территории столицы. Как сообщили «Сегодня» в пресс-службе милицейского главка, речь будет идти и о раскрытии резонансного убийства экс-директора радиорынка Геннадия Супруненко. Напомним, его убили девятью выстрелами в обеденное время 5 июня 2007 года. Киллеры ворвались в административное помещение в то время, когда руководитель «Каравайки» проводил совещание со своими подчиненными.

Накануне годовщины смерти директора «Каравайки» один из его подчиненных в администрации рассказал, что спустя год на радиорынке никто так и не понял, за что именно убили шефа. Сразу же после убийства по городу поползли слухи, что Супруненко «убрали» из-за дележа участка, на котором расположен рынок или же из-за якобы продающихся на рынке деталей, содержащих драгоценные металлы, в том числе и золото.