В оккупированном Торезе на школьной линейке звучал гимн Украины: боевики устроили "разбор полетов"

09:55, 02 сентября 2016
Общество
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В оккупированном Торезе на празднике Дня знаний прозвучал гимн Украины, боевики обещают "серьезные последствия" виновным.

Торез / torez.dn.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналсит Денис Казанский.

"… В 10 школе включили украинский гимн на линейке. Скорее всего, просто на автомате. Перепутали. Но последствия обещают суровые", - говорится в сообщении.

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По словам журналиста, теперь там "разбор полетов, партсобрания, выговоры. В общем тот самый совок, о котором они так долго мечтали".

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) школьники во врем празднования Дня знаний выкрикнули патриотический лозунг: "Горловка – это Украина".

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