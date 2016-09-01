Львовян приглашают в Шевченковский гай на Праздник хлеба

Об этом 032.ua сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Праздник хлеба будет насыщен интересной программой, ведь на мероприятие приглашены популярные музыкальные исполнители, танцевальные кружки. Также на празднике будут проходить увлекательные мастер-классы, дегустации новинок и разнообразные конкурсы. После участники и победители получат большие призы. Главная цель празднования - это достойно почтить профессию земледельца, а также возродить традиции хлеба.

Праздник хлеба во Львове отмечают уже 10 лет.

В Шевченковский гай приглашают всех желающих полакомиться вкусным свежеиспеченным хлебом, калачами, караваями, а также другими изделиями, которые изготовили украинские пекари из щедрых даров украинской земли.