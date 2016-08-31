Во Львове с 1 сентября стартует обязательная регистрация домашних собак, кошек – по желанию владельцев

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак, сообщает ZIK.ua.

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«Согласно постановлению 262, принятому на сессии Львовского городского совета 17 марта 2016 года, в Львове является обязательной регистрация домашних животных. На данном этапе речь идет об обязательной регистрации собак и, по желанию владельцев, – котов. Процедура регистрации предусматривает выдачу владельцу домашнего животного жетона с индивидуальными номерами и внесение этого номера в единую электронную регистрационную базу. Для регистрации необходимо иметь с собой животное, ее ветеринарные паспорта (если есть) и паспорт хозяина. Стоимость регистрации 52 грн 63 коп.», – рассказала Кошак.

По ее словам, у владельцев собак есть четыре месяца, чтобы обратиться в ЛКП «Лев» – приехать непосредственно на предприятие или зарегистрировать животное онлайн и получить регистрационную карточку и жетон.

Соавтор правил регистрации и содержания домашних животных, зоозащитник Наталья Вишневская рассказала о преимуществах регистрации домашних животных и мировом опыте в вопросах ответственного обращения с животными.

«Во Львове стартует цивилизованная практика, которая является нормой во многих странах мира – это учет животных. Прежде всего, это дополнительные инструменты для защиты домашних питомцев от жестокого или безответственного поведения со стороны собственников. А также действенный механизм для поиска потерянных животных. Практически во всех цивилизованных странах регистрация животных является нормой общества, где уважают и выполняют законы», – отметила Вишневская.

Кроме этого, с начала 2017 года правоохранительные органы начнут контролировать исполнение постановления о регистрации.

«Если эти правила нарушаются, мы можем привлечь лицо к ответственности. Что касается регистрации собак, то на данный момент будет проводиться превентивная деятельность. Лицам, у которых есть домашние животные, будут разъясняться порядок и сроки регистрации. А также мы будем сообщать, если собак не будут регистрировать, владельцы будут привлечены к ответственности. Для начала – предупреждение, а дальше штраф от 17 до 51 грн», – пояснила лейтенант полиции Ольга Кильчицкая.

Кроме этого, она отметила: «если полиция увидит человека, который выгуливает животное и на ошейнике не будет жетона, мы имеем право подойти и проверить документы на животное. А на случай, если жетон потерян, предусмотрена справка, которая информирует о том, что собака зарегистрирована».