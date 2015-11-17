В мариупольском парке появились пакеты для уборки за домашними животными

15:25, 17 ноября 2015
Общество
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В сквере за Драматическим парком Мариуполя установлен контейнер с мусорными пакетами, надпись на контейнере призывает горожан убирать за своими домашними питомцами.

0629.com.ua

"Я ответственный собственник, потому что убираю за своим любимцем", - гласит надпись, а внизу прикреплены мусорные пакеты, сообщает 0629.com.ua.

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Как отмечает издание, учитывая то, что в другом конце парке установлена табличка, запрещающая вообще выгул собак, надпись об уборке за ними выглядит довольно странно.

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